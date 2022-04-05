النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في إدخال 300 طن سكر فاسد

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس سائق شاحنة ومساعده، احتياطيا على ذمة التحقيق مع التحفظ على الشاحنة .. التي ضُبطت محملة بشحنة من السكر تزن نحو 300 طن. غير صالحة للاستهلاك البشري، مطالبا الجهات الضبطية بالقبض على المستورد.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”. بأن خبراء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أكدوا عدم صلاحية مادة سكر الطعام المستوردة للاستهلاك البشري. وأنها لا تتوافر على المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة.

وبحسب البيان، تولى وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة الابتدائية مباشرة إجراءات التحقيق. في الوقائع التي أشير إليها في البلاغ المرفوع من قسم مكافحة التهريب والمخدرات – مصراتة. حيث أسفرت إجراءات فحص المستندات الجمركية استجواب من وردت بياناتهم الشخصية فيها عن إثبات ارتكاب جريمة تقديم مستندات مزورة.

وأشار البيان، إلى أنه “ثبت تعمد إخفاء قرار رفض استيراد الشحنة الصادر من السلطات التونسية بسبب عدم توافر جودة تسمح باستهلاك المادة .