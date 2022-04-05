المنفي يهنيء الأهلي والاتحاد بتأهلهما لدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية

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هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء ناديا الأهلي طرابلس والاتحاد، بمناسبة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المنفي أتمنى لهما مواصلة هذا النجاح للوصول إلى النهائي وإحراز البطولة، ورفع راية الوطن عاليا.

وكانت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وضعت قطبي كرة القدم الليبية الاتحاد والأهلي طرابلس في مواجهة نارية.

حيث تأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي وهي الأهلي طرابلس، الاتحاد، بيراميدز، أورلاندو بيراتس، مازيمبي، المصري، نهضة بركان، سيمبا.