المشري: السعي إلى السلطة خارج إطار الشرعية سيبوء بالخسران

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري على أن أي سعي للوصول إلى السلطة خارج إطار الشرعية. وخارج النوافذ المشروعة والمتاحة سيبوء بالخسران”.

جاء ذلك خلال كلمة للمشري أمس الإثنين على صفحته الرسمية على فيسبوك . للاحتفال بصد دخول قوات الجيش لتطهير طرابلس من الجماعات والمليشيات الإرهابية .

المشري وصف تطهير طرابلس بـ “الغادر”، وقوات الكرامة بـ “الميليشيات”، وفق قوله.

وأوضح في كلمته أن “عهد الديكتاتورية ولّى، وعهد إرهاب النّاس بالحديد والنّار هو عهد بائد”، بحسب وصفه .

وزاد: “نترحم على شهداء مليشيات البركان ونتمنى الشفاء للجرحى، وأن يتجاوز الوطن عواقب الحروب التي دمّرت الأحياء والبيوت والبُنى التحتية”.