الضاوي: يدعو عمداء البلديات وأعضاء المجالس الانحياز للوطن

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دعا وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي. عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية تغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع بالانحياز للوطن.

وأضاف الضاوي في بيان له :”هدفنا توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي. عبر توحيد المؤسسات”.

وأكد وزير الحكم المحلي :”نسعى للبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن. وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب”.

وتابع الضاوي :”نطمح لأن تكون أول حكومة ليبية ليبية هي اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن. بعد سنوات من الحروب والصراعات والانقسامات”.

وأفاد :”نسعى بكل ما أوتينا من قوة للدفع نحو إذابة الخلافات. وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم”.

وقال وزير الحكم المحلي :”في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن. نؤكد لشعبنا الكريم أننا مجرد موظفين لديه. نعمل فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى برالاستقرار”.