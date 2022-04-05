الضاوي: يدعو عمداء البلديات وأعضاء المجالس الانحياز للوطن

5 أبريل، 2022 3:49 م
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وزير الحكم المحلى سامي الضاوي
وزير الحكم المحلى سامي الضاوي

أخبارليبيا24

دعا وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي. عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية تغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع بالانحياز للوطن.

وأضاف الضاوي في بيان له :”هدفنا توحيد ليبيا وإسقاط كل مسببات الانقسام بين أبناء الشعب الليبي. عبر توحيد المؤسسات”.

وأكد وزير الحكم المحلي :”نسعى للبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن. وتجبر خواطر كافة المتضررين من الحروب”.

وتابع الضاوي :”نطمح لأن تكون أول حكومة ليبية ليبية هي اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن. بعد سنوات من الحروب والصراعات والانقسامات”.

وأفاد :”نسعى بكل ما أوتينا من قوة للدفع نحو إذابة الخلافات. وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم”.

وقال وزير الحكم المحلي :”في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن. نؤكد لشعبنا الكريم أننا مجرد موظفين لديه. نعمل فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى برالاستقرار”.

5 أبريل، 2022 3:49 م
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