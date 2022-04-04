الحويج يصدر قرارًا بتحديد الحد الأقصى للأسعـار الاسترشاديـة للخدمات الطبية

أخبارليبيا24

أصدر وزير الاقتصاد محمد الحويج قرارًا خاصًا بتحديد الحد الأقصى للأسعـار الاسترشاديـة للخدمات الطبية.

ونص قرار الحويج الذي أطلعت “أخبارليبيا4” على نسخة منه على أن تصنف المصحات إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج).

وأكد القرار على أن يقتصـر الحـد الأقصى للأسعار الاسترشادية المرفقة بالقرار على الفئة (أ) في المصحات، وتخفض أسعــار الفـئـة (ب) بـ %10، والفئة (ج) بـ %20.

وشدد على ضرورة إلـزام المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبيـة بوضع قائمة أسعار الخدمات في مكان بـارز، وتقديم فاتورة نهائية.

واشترط القرار أن تكون الأجهـزة والمعدات والمستلزمات الطبيـة المستخدمة وفق المواصفـات المعتمدة من الدولة الليبية.

وأوضح قرار وزير الاقتصاد. أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام القرار، وضبـط مخالفيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقا للتشريعات.

وأكد على المصحات والعيادات ومعامـل المختبرات الطبية تقديـم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.