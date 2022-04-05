الحويج يشدد على تزويد سيارات نقل الوقود بجهاز “جي بي إس”

أخبارليبيا24

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. على شركات نقل الوقود الخاصة والعامة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز ( جي بي إس).

وأكد الحويج في قراره الخاص ضبط توزيع الوقود على ان تكون السيارات مزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.

وطالب وزير الاقتصاد. شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

ونص قرار الحويج على أن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود. وإلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود.

ودعا وزير الاقتصاد. إلى مخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً.

وطالب بإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية. مشددًا على الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص