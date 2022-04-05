الجزء الأول | جثث وأشلاء متناثرة.. تفاصيل مروعة يرويها مُسعف طبي شاهد على مجزرتين في بنغازي والقبة

أخبار ليبيا24

جلس، المسعف الطبي حامد سعد القابسي، أمام كاميرا أخبار ليبيا 24، وهو يروي تفاصيل مروعة لمجزرتين ارتكبتهما الجماعات الإرهابية في كل من بنغازي سنة 2014 والقبة سنة 2015.

القابسي، وهو مسعف طبي، التحق في بداية عمله بمركز بنغازي الطبي “1200”، كان شاهدًا على تفجير الثانوية الفنية في 17 مارس 2014 بواسطة سيارة مفخخة وضعت أمام المدخل الرئيسي لمعسكر الثانوية وانفجرت بعد خروج أفراد دفعة جديدة من الجيش الليبي، وأودى بحياة ما لا يقل عن ثمانية قتلى.

يقول القابسي، إن التفجير كان فاجعة بكل تحمله الكلمة من معنى وراح ضحيتها العشرات من الشباب الفرحين بتخرجهم حديثًا.

وأضاف، وهو يتحدث لأخبار ليبيا 24، أن الحادثة وقعت بعد نحو 3 أيام من مباشرته للعمل في مركز بنغازي الطبي وقد كنّا قد تأسفنا بشدة لما حدث، ولفت إلى أن الوضع في بنغازي حينها كان مزرٍ وقد كانت الجماعات الإرهابية مسيطرة على معظم المرافق الطبيبة في المدينة وقد تعرض الكثير من الأطباء وعناصر التمريض لضغوط كبيرة من قبل تلك الجماعات.

ويتابع القابسي، بعد انطلاق عملية الكرامة في بنغازي ودخول المدينة في حالة حرب تقرر-بعد اجتماع للطاقم الطبي- انتقال العناصر الطبية إلى المرافق الصحية في المناطق الأخرى.

وقال، تم انتقالي إلى مدينة القبة، في شهر نوفمبر 2014، وخلال الفترة التي بقيت فيها خلال المدة من نوفمبر 2014 إلى سبتمبر 2016، عاصرنا 13 اشتباك وتفجيرين.

مجزرة القبة

وأضاف القابسي، متحدثا حول تفجير القبة المزدوج في 20 فبراير 2014، إن قبل التفجير كانت هناك مقدمات، من بينها قيام الجماعات الإرهابية في محاصرة القبة، وأصبحت المنطقة تشهد اشتباكات متواترة، ما أدى إلى وقوع الجرحى والشهداء.

ويقول القابسي، وهو يتذكر بأسى ذلك اليوم، إن الانفجار الأول حدث عند الساعة 06:55 صباحا،. وبعدها خرجت من المنزل وكان المشهد مروعًا جدًا وحالة من الازدحام تحدث لأول مرة في المدينة.

ويتابع، ونحن نتابع عند بعد في مشهد التفجير الأول، حدث التفجير الثاني عند الساعة 07:19 صباحا،. إذ شاهدنا هالة من الضوء في كبد السماء تبعه صوت مثل صوت طرق الحديد. كان المشهد مروعًا جدًا.

جريمة مروعة

وأضاف القابسي، وبينما نحو نطالع الحدث المروع توقفت بجاني سيارة نقل لمعرفة سائقها بأني أحد العناصر الطبية في مستشفى القبة.

ويقول القابسي، قفزت في مؤخرة السيارة، وإذ بي أرى مشهدًا مروعًا كان عبارة عن ضحايا تحولت أجسادهم. إلى أشلاء من جراء الانفجار،. فأدركت أن ما حدث هو تفجير إرهابي مماثل لما حدث أمام الثانوية العسكرية في بنغازي.

ويواصل، بعد وصولنا إلى المستشفى بدأت تتوافد علينا المئات من الحالات،. حيث قمنا بتسجيل نحو 103 حالة من بينهم 43 شخصا انتقلوا إلى رحمة الله.

وأضاف، كنّا في تلك اللحظة كان عدد الطاقم الطبي 7 مسعفين فقط لا غير ولا توجد أي إمكانيات للإسعاف الأولي. أتذكر كيف كان يبكي الآباء لفقدان أبنائهم.

ويختم القابسي، حديثه في الجزء الأول عن تفاصيل مشهد مؤلم،. بتعرض إحدى المسعفات الطبيبات إلى فاجعة كبيرة،. إذ وجدت تلك المسعفة المكلومة أن اثنين من أبنائها قد قتلا في التفجير. ويقول: “لقد كانت صدمة كبيرة جدًا. أسأل أن الله يصبرها على فراقهما بهذه الطريقة”.