الاختيار3| السيسي يبدأ عمله بعزمه تطوير ورفع الروح المعنوية للجيش ويفاجيء الشاطر ومرسي

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ابتدأت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار. في رصد تحركات وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق عبدالفتاح السيسي في دعم وترتيب صفوف القوات المسلح المصرية.

وركز المشهد على حوار بين السيسي واللواء عباس على تطوير القوات المسلحة. ورفع الروح المعنوية لدى الضباط والجنود.

تطهير الجيش

وفي مشهد آخر ظهر فيه الرئيس المصري المعزول الإخواني محمد مرسي رفقة أحد مستشاريه وهو يمني نفسه بتطهير الجيش ممن وصفهم بالأعداء. مبديا تحوفه من قرار إقالة المشير طنطاوي وتكليف السيسي.

تلتها مشاهد أخرى لضباط الداخلية والجيش في تتبع الإرهابيين المطلوبين وتجميع المعلومات عنهم وملاحقتهم. هؤلاء الضباط تمت محاولات استبعادهم وإنهاء خدماتهم من قبل الإخوا المسلمين.

كما تم توثيق عملية مداهمة لأحد أوكار الجماعات الإرهابية في شمال سيناء. والتي أسفرت بالقبض عن أحد العناصر الإرهابية المهمة.

عداء الإخوان للسلفية

وركزت الحلقة أيضًا على بوادر الخلاف بين السلفية وجماعة الإخوان المسلمين. وكيف أن الإخوا يتهمون السلفية بالتشدد وأهم أعداء للديمقراطية وللمرأة.

أظهر ذلك العداء لتسريب فيديو لاجتماع بي خيرت الشاطر ومرشد الإخوان محمد بديع، والرئيس محمد مرسي. حيث وصفوا فيه السلفيين بأنهم ليسوا يدًا واحدة ولا اتجاه واحد.

وأكد مرشد الإخوان أن السلفيين شراذهم. وقياداتهم لاتملك الأمر إلا على المجموعة التي معهم فقط. لذلك لا يضم أي اتفاق صلب معهم.

واضاف بديع في الفيديو المسرب. أن السلفيين لهم تصور ضيق عن فهم الإسلام. وأسأوا إليه وإلى أنفسهم.

السيسي والشاطر

والمهم في الحلقة الثاتي هو مشهد اللقاء بين وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي والإخواني خيرت الشاطر. حيث حاول في الأخير طلب التعاون والشراكة والتوافق بين الجيش وبينهم.

فكان رد السيسي :”أنتم اللي هما مين؟”. وبعد لحظة صمت لبرهة رد الشاطر وقال :”إحنا جماعة الإخوان”.

وركز المشهد على طريقة نظرات السيسي للشاطر المستهزأة. أثناء حديثه عن أموال الجيش وطموح الإخوان في التنمية والتطوير.

وبعد حديث مطول من الشاطر. وأبلغهم بأنه أنهى حديثه وأنه بانتظار رد السيسي عليه إلا أن الأخير سأل اللواء عباس عن الغداء. ما أدى إلى استغراب الشاطر حيث قال :”ياعباس هو الغداء إمتى. أصل باش مهندس خيرت شكلوا جعان”.

فؤد الشاطر وقال :”هو إحنا مش حناكل سوا. وحيبقى عيش وملح إزاي؟”. فبادره السيسي بالقول :”لا أصلي أنا وعدت رجلتي إني حتغدا معاهم”.

السيس ومرسي

وبعد أن وجه وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي الدعوة للرئيس محمد مرسي. لحضور تفتيش حرب الفرقة السادسة في الإسماعيلية. وسأل الأخير ع فحوى اللقاء مع الشاطر.

أبلغه السيسي :”أن الجيش هو جيش مصر. جيش الشعب. وجيشك طالما أنك مع كل الشعب. وطالما أن الشعب معك. هذا الجيش لن يكون أبدًا ضدك”.

ورد مرسي بارتباك :”ماذا تقصد سيادة الفريق؟”. فقال السيسي :”هذا ردي على كل ماحصل الأسبوع الماضي. وعلى حديث الشاطر أيضًا”.