الاختيار3| الحلقة الأولى..تخطيط الإخوان المسلمين لمذبحة رفح والكشف عن كمال علام

أخبارليبيا24

ابتدأت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار الجزء الثالث بتاريخ 03 يوليو 2013. بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة.

وأظهرت المشاهد الأولى. حشود المتظاهرين بين المؤيدة للرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسى. ومظاهرات الطرف الآخر المعارضة له ولحكم الإخوان للبلاد.

ركزت المشاهد على حديث بين قيادات الإخوان حول تلك المظاهرات. والأبرز تلميح القيادي الإخواني خيرت الشاطر إلى استعدادهم التام للتدخل في حال تدخل الجيش والداخلية. في إشارة إلى القيام بأعمال عنف تجاهها.

استهداف ضباط

وترجع المشاهد إلى عام آخر تحديدًا في 26 يوليو 2012. حيث حضر الإخواني خيرت الشاطر إلى مقر قطاع الأمن الوطني وسلم اللواء ورقة بأسماء بعض ضباط الجهاز قبل ثورة يناير للواء لإنهاء خدمتهم بالقطاع.

لم تنفك جماعة الإخوان المسلمين عن استهداف الضباط الفاعلين في الجيش والداخلية. ليخلى لهم الجو ويتمكنون من السيطرة على زمام الأمور.

عقب هذا المشهد. مشهد آخر في المقر الرئيسي للجماعة في مصر دار الحديث بين قيادات الإخوان أبرزها أمني وأحلام الشاطر في تغيير جذري فوري لقيادات المؤسسة العسكرية. وعلى رأسهم المشير طنطاوي.

تصفية معنوية

وبعد رفض عدد من قيادات الإخوان لما طليه الشاطر . خوفا من التصادم مع الجيش لما فيه من خطورة على وجود الجماعة. لمح الإخواني خالد الشاطر أن التغيير يكون بوجود سبب خطير. حدث جلل يستهدف المؤسسة العسكرية ويهز البلاد

وتحدث الشاطر عن السيناريو الذي وصفه بالتصفية المعنوية. بأن يتم اختلاق حادث مأساوي يتم عقبه إقالة طنطاوي دون أن يتحرك الشارع ضدهم.

عبدالفتاح السيسي

وعن البديل لإقالة طنطاوي تحدث قادة الإخوان عن تحريات حول عدد من الضباط في الجيش المصري وكان الأقرب بحسب التحريات اللواء عبدالفتاح السياسي. مدير المخابرات الحربية. رغم معارضة الشاطر.

إلا أنه في معرض حديثه أشار إلى أن لديه تحرك بسيط يساعدهم في التخلص من المشير طنطاوي. وفعلا وقعت عملية رفح الإرهابية التي رح ضحيتها 16 عسكريًا وقت الإفطار. وعلى الفور طالب الشاطر للجنة الإعلامية نعيهم والتشديد على محاسبة القيادات العسكرية على أعلى مستوى في إشارة لـطنطاوي.

كمال علام

أظهرت التحقيقات والتحريات أن الإرهابي المدعو كمال علام متورط في المذبحة، حسب ما جاء في أحد مشاهد المسلسل الذي أظهر أحد الضباط مع شيخ من شيوخ القبائل بمحافظة شمال سيناء.

يعد كمال علام أحد قيادات تنظيم بيت المقدس قبل أن يتم مبايعة تنظيم الدولة. وهو ينتمي إلى إحدى أكبر العائلات بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث إن علام متهم في عدد من العمليات الإرهابية التي شارك بها في سيناء.

ألقي القبض على الإرهابي علام، وهرب في أحداث اقتحام السجون. تم القبض عليه عام 2003، ولم يخرج من المعتقل إلا أثناء عملية اقتحام السجون التي تمت إبان ثورة يناير، ليعود إلى مدينة العريش.

انضم إلى جماعة أنصار بيت المقدس حيث شارك في الهجوم المسلح على قسم ثاني العريش وفي منتصف عام 2013، صدر ضد كمال علام حكمًا بالإعدام، في قضية اقتحام قسم ثان العريش، وهو الحكم الذي صدر غيابيًا.

لدى كمال علام شقيقه أحمد كمال علام، وفور هروب كمال من السجن أقنع شقيقه بالانضمام إلى تنظيم بيت المقدس، وبالفعل بدأ في تحضير نفسه ليكون أحد أفراد التنظيم.

ولكن ألقي القبض عليه في إحدى الشقق السكنية في حي الزهور بمدينة العريش وبحوزته دوائر كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وذلك في 8 نوفمبر عام 2012، لتصدر المحكمة بعدها حكمها عليه بالمؤبد.