الأرصاد : كتلة هوائية باردة الخميس وانخفاض الحرارة 10 درجات

5 أبريل، 2022 12:42 م
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طقس ليبيا
طقس ليبيا

أخبار ليبيا 24  

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا .. عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب مناطق ليبيا .. هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق, ويميل الطقس للاعتدال اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون الحرارة مرتفعة حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي – مناطق الوسط والجنوب ما بين (36 – 43) مْ, وتكون معتدلة اليوم على مناطق الساحل الغربي ما بين (22 – 25) مْ وتسجل ارتفاعا يوم الغد .

وبحسب التقرير تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بكتلة هوائية باردة يوم الخميس .. تساهم في انخفاض درجات الحرارة بأكثر من عشر درجات, ويصل تأثيرها إلى باقي المناطق تدريجيا.

5 أبريل، 2022 12:42 م
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