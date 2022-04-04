إنفوغرافيك| صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال مارس

5 أبريل، 2022 12:16 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق ستة مليون وستمائة ألف برميل من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي
الكمية شحنتها سبعة نواقل هي:
1- (موسكو سبيرت) مليون برميل إلى الصين
2- ( كريتي كينج ) مليون برميل مناصفة بين فرنسا وإيطاليا
3- (ياسا بولاريس) مليون برميل إلى الصين
4- (سونيون) مليون برميل إلى الصين
5- (سيلفر وي) مليون برميل ولم تحدد وجهتها
6- ( ناوتيلوس ) مليون برميل إلى الصين
7- ( سيغنال ألفا ) 600 ألف برميل إلى هولندا
5 أبريل، 2022 12:16 ص
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