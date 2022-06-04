سيارة BMW M4 CSL .. مفهوم عريق وأداء رياضي صلب ومتطور

أخبار ليبيا 24

تقدم مجموعة بي إم دبليو BMW إصدارًا خاصًّا من سيارات السباق BMW M GmbH عالية الأداء، لتندرج ضمن أسطول سياراتها الرياضية الفاخرة ومتوسطة الحجم. احتفالاً بمرور 50 عامًا على تأسيس فئة M الرياضية.

وتجمع سيارة BMW M4 CSL الجديدة بين شغف المدرسة التقليدية الأصيلة وعراقتها في السباقات مع التكنولوجيا المبتكرة. لخلق تجربة أداء لا تُضاهى.

سيارة BMW M4 CSL الجديدة تؤطر الرغبة النابضة بالشغف لامتلاك القوة والديناميكية. بفضل قوة محركها وتصميمها الذكي خفيف الوزن، فضلاً على تزويدها بمعقدين في المقصورة الداخلية. وميزات رائدة جرى تطويرها لإبراز قوة الأداء المتفوق، ولتكون السيارة المثالية على حلبات السباقات.

تشترك السيارة الجديدة في الجينات مع شقيقتها ذات المواصفات المنافسة BMW M4 GT3. التي تتميز بقوة أدائها ونزعتها الرياضية.

سجلت BMW M4 CSL أسرع لفة على الإطلاق في تاريخ سيارة BMW من هذه الفئة. في الاختبارات التجريبية التي أقيمت مؤخرًا على حلبة نوربورغرينغ في نوردشلايف. حيث حققت تسارعًا 3.7 ثانية من الانطلاق من سرعة 0 إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة). و10.7 ثانية في وضعية التسابق السريع من 0 إلى 200 كم / ساعة (124 ميلاً في الساعة) في عرض مثير للإعجاب.

وكان العرض العالمي الأول لسيارة BMW M4 CSL الجديدة في Concorso d’Eleganza Villa d’Este في (20 – 22 مايو 2022). وشكل أحد أهم الأحداث البارزة في الذكرى الخمسين لتأسيس فئة M الرياضية.

مفهوم عريق

تتمتع BMW M4 CSL بشخصية مميزة تعكس المفهوم العريق الذي انتهجه خبراء التصميم. مع استخدام أحدث التقنيات لتحقيق كافة النتائج المرجوة من سيارة رياضية فاخرة.

يشير مصطلح “CSL” إلى قوة الأداء والتنافسية، والميزات الرياضية، والوزن الخفيف. في إشارة إلى الدور الحاسم من التصميم الإبداعي المتمثل في تقليل الوزن لتصميم سيارة رياضية بكامل تفاصيلها.

فازت سيارة BMW 3.0 CSL التي طورتها شركة BMW Motorsport GmbH ببطولة السيارات السياحية الأوروبية في مشاركتها الأولى في عام 1973. وتتبع M4 CSL أيضًا الطريق ذاته لإصدار نماذج خاصة متطورة من الأجيال السابقة من BMW M3 / M4، أبرزها BMW M3 CSL نسخة عام، 2003 وسيارة BMW M4 GTS التي جرى كشف النقاب عنها في 2016.

هيكل خارجي باهر

الهيكل الخارجي لسيارة BMW M4 CSL الجديدة مطلي باللون الرمادي المعدني “فروزن بروكلين”. لينسجم مع الأسطح المكشوفة المصنوعة من ألياف الكربون مع إضافة لمسات باللون الأحمر، ليضفي مزيدًا من القوة والإبداع الرياضي.

كما استخدمت مكونات داخلية وخارجية من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، التي شملت غطاء المحرك.

تتزين مقدمة السيارة بالمصابيح الليزرية التي تعد خيارًا مميزًا في أسلوب تصميم BMW. لتضفي لمسة جذابة على مقدمة سيارة BMW M4 CSL الجديدة، وتضيء المصابيح باللون الأصفر بدلاً من الأبيض، في خطوة تمنح السيارة جاذبية خاصَّة. تعمل المصابيح تلقائيًّا بعد فتح الأبواب، وعند تشغيل الضوء المنخفض والعالي، ما يعيد إلى الأذهان المظهر الخارجي لسيارات السباق GT المميزة.

زودت السيارة بتقنية الإضاءة الخلفية التي تستخدم مصابيح LED قياسية تتميز بخيوط ضوئية معقدة هندسيًّا. تعمل عبر تقنية الليزر في أغطية المصابيح الزجاجية، لتمنح السيارة الجديدة بصمة ضوئية خاصة، تميزها بسمة تكنولوجية مبتكرة فريدة ضمن سلسلتها.

أداء رياضي

يضفي المحرك الرياضي طابعًا مميزًا لدخول عالم السباقات. إذ زود المحرك بشاحن توربيني مزدوج موجود في سيارة السباق BMW M4 GT3. ما يدعم قوة أدائها دون التأثير على متانتها واستقرارها وثباتها.

تعتمد BMW M4 CSL على نظام دفع خلفي للعجلات، ويتصل محركها مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات M Steptronic مزود بتقنية Drivelogic.

شملت التحسينات التي جرى إدخالها على سيارة BMW M4 CSL الجديدة، جوانب متعددة منها المحرك المميز بسرعات عالية. والهيكل المتين الذي جرى تصميمه وفق منهج ينسجم مع قوة وحدة الطاقة. وما يميز الطراز الجديد الانخفاض الملحوظ في وزن السيارة مع المحافظة على صلابة الهيكل. الأمر الذي أتاح إمكانية التفاعل بدرجات عالية مع السائق وبمنتهى الحيوية والديناميكية، فضلاً على الدقة في القيادة التي تعد أبرز معايير سيارات BMW M. أضاف الطراز الحديد آفاقًا جديدة للعلامة بشكل عام.

ميزات التصميم الرائعة

تمنح مزايا خاصة بالطراز سيارة BMW M4 CSL توازنًا مميزًا بين نقاء السيارة الرياضية، وسهولة الاستخدام اليومي المتميز. تساعد عجلة القيادة M Alcantara، وبطانة السقف بلون أنثراسيت، وشرائط الحواف الداخلية المصنوعة من ألياف الكربون. وعلامة “CSL” على المقاعد، والكونسول الوسطي واللوحة الخلفية. بالإضافة إلى شاشات M الخاصة، في خلق بيئة مثالية على متن سيارة رياضية فاخرة للحصول على متعة لا حدود لها.

ومن الميزات الإضافية تخصيص مكانين لتخزين الخوذ في المقصورة الخلفية.