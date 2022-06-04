4 حالات هي متوسط الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا خلال أسبوع

4 يونيو، 2022 12:54 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل متوسط إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أربع حالات خلال الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو.

وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي أنه استلم 1445 عينة، وبعد فحصها بتقنية “بي سي آر” جرى تسجيل متوسط حالات متعافية بلغ خمس حالات. فيما لم يجر تسجيل أي حالة وفاة. ونوه المركز بأن نسبة الحالات الموجبة بلغت 1.66%.

وإجمالًا، وصل عدد الإصابات منذ دخول وباء كورونا في ليبيا في مارس 2020 إلى 502 ألف و40 حالة. لا يزال 58 فقط منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين 495 ألفًا و552 حالة. أما الوفيات فوصلت إلى 6 آلاف و430 حالة.

4 يونيو، 2022 12:54 م
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