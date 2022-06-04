مسح أوكار ترويج وبيع المخدرات في حي بوهديمة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

بدأت غرفة العمليات الأمنية، بالتعاون مع اللواء طارق بن زياد المعزز، في إزالة جميع الأكشاك التي تتخذ لبيع وترويج المخدرات وحبوب الهلوسة في منطقة بوهديمة في بنغازي.

وتعمل غرفة العمليات الأمنية، تحت إشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إن هذا العمل ينفذ بإسناد من اللواء طارق بن زياد المعزز وتعليمات. من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت، أن غرفة العمليات الأمنية، التي يرأسها مدير إدارة البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، تبه جميع أصحاب الأكشاك المخالفة في جميع مدن ومناطق شرق ليبيا، بضرورة إزالة تلك الأكشاك قبل تعرضهم المساءلة القانونية.

وأكدت الإدارة، في بيان، إن عمليات الغرفة التي انطلقت اليوم في بوهديمة لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة.

وأضافت، أن غرفة العمليات الأمنية تطالب جميع المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية، قبل أن تطالهم عمليات القبض التي باشرت فيها الغرفة بشكل رسمي.

وتضم الغرفة في عضويتها جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة أمساعد شرقًا. بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وينص قرار إنشاء وتشكيل الغرفة على تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة. إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.