مايكروسوفت تكشف عن أحدث إصدراتها.. إمكانيات هائلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت شركة مايكروسوفت عن مواصفات حاسوبها المحمول الجديد من فئة “Surface”.

وسيتم طرحه في الأسواق العالمية قبل منتصف الشهر الجاري حسبما نقل .

ويتمتع حاسب Surface Laptop Go 2 الجديد بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم يزن نحو 1.1 كلغ+ فقط.

وتم تجهيزه بشاشة لمسية بمقاس 12.4 بوصة، أبعادها “3:2″، ودقة عرضها (1536/1024) بيكسل، وترددها 60 هيرتزا.



*الجيل الحادي عشر



ويعمل الجهاز بمعالج Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، مزود بأنوية تتراوح تردداتها ما بين 2.4 و4.2 غيغاهيرتز.

وذواكر وصول عشوائي بسعات تتراوح ما بين 4 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 128 /256 غيغابايت.

بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا ويب، وبطارية تكفيه ليعمل 13.5 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة.

أما أسعاره فتتراوح ما بين 600 و1100 دولار تبعا لذواكر الوصول العشوائي والذواكر الداخلية التي ستحصل عليها النسخة.



يذكر أنه تم إصدار Surface Laptop Go الأصلي في عام 2020 كمحاولة من مايكروسوفت للتنافس مع أجهزة كروم بوك.

وكان سعره أقل من بقية مجموعة Surface Laptop مع شاشة لمس أصغر بقياس 12.4 إنشا.

وتحافظ على نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 (الدقة تبلغ 1536×1024 بكسل).



ولم تتغير الكثير من هذه المواصفات بالنسبة لخليفته، الذي يبلغ حجمه 10.95×8.12×0.62 إنشًا.

ومع ذلك كانت هناك بعض التعديلات على 2Surface Laptop Go.

وسيتوافر Surface Laptop Go 2 باللون الأخضر الرمادي الجديد، الذي ينضم إلى خيارات الأزرق والبلاتيني الموجودة مسبقًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن Surface Laptop Go 2 يحتوي على المزيد من المكونات القابلة للاستبدال، بما في ذلك لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والشاشة والبطارية.

وأوضح البيان أن جهاز Surface Laptop Go 2 يوفر درجات حرارة محسّنة وأكثر هدوء لتسهل التركيز بالإضافة إلى كاميرا عالية الدقة.

ولكن دقة كاميرا الويب لا تزال 720 بكسل، مثل النموذج السابق، مما يشير إلى أن ترقياتها تتعلق بمعالجة الصور أكثر من الدقة.



وأشارت الشركة إلى أن الأسعار تبدأ من 600 دولار للنموذج الاستهلاكي بسعة 4/128 جيجابايت.





وترتفع إلى 700 دولار لسعة 8/128 جيجابايت، أو 800 دولار لسعة 8/256 جيجابايت، ويتوفر نموذج بسعة 16/256 جيجابايت مقابل 1100 دولار.