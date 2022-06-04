مؤكدة توفر الوقود.. البريقة: طرح الأحمال تسبب في ازدحام المحطات

أخبار ليبيا 24

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، إنها دعت جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة لمواجهة الازدحام على الوقود في المحطات.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن ارتفاع ساعات طرح أحمال الكهرباء ساهم بشكل مباشر في زيادة عملية الازدحام داخل المحطات. بالرغم من توفر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود.

وأشارت إلى أنها تتابع توزيع المحروقات وتنظيم ساعات فتح المحطات أمام المواطنين بما في ذلك المحطات التابعة لها داخل طرابلس. وعددها 5 محطات تعمل على مدار الساعة واليوم في سبيل المساهمة في فك المختنق الحاصل.

حل المختنقات

كما أكدت الشركة استمرار فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع وشركات النقل لتنفيذ طلبياتها على مدار 24 ساعة. لافتة إلى أنها تتعاون بشكل دائم مع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة في سبيل حلحلة المختنقات.

جاء ذلك في رد من الشركة على خطاب وجهه الخميس الماضي وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة. الذي كان قد طالب الشركة بالعمل على مدار 24 ساعة لحل أزمة الازدحام على الوقود في المحطات.

وجددت الشركة تأكيدها على أن الوقود متوفر وأنها وبجهود أبنائها العاملين فيها. ومن مختلف المناطق مستمرون في تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار 24 ساعة.

وأضاف: “نقوم وبوتيرة اعتيادية ومكثفة في تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل.. من مختلف مستودعاتها وتشهد الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة سعات تخزينية مطمئنة وكافية”.

عمليات مجدولة

ونوهت الشركة بأن الاستلام يجري بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية. وعلى كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقًا.

كما قالت إنها في تنسيق دائم ومستمر مع شركات التوزيع والشركات الناقلة وكذلك الجهات الأمنية المختصة من حيث متابعة تنفيذ الطلبيات. ومتابعة توزيع المحروقات وتنظيم ساعات فتح المحطات أمام المواطنين.

توزيع الوقود

ودعا جمعة في خطابه إلى الشركة إلى وضع خطة ناجعة لآلية توزيع الوقود بسبب ملاحظة ازدحام أمام محطات التوزيع. ولمدة ساعات صباح الخميس. وأشار إلى وجود بعض محطات التوزيع مقفلة.

كما طالب جمعة بفتح محطات الوقود طيلة 24 ساعة، واستمرار تزويدها بالوقود دون توقف. والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى في تأمين المحطات.