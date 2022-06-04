هل تريد إقامة زفافك في ملعب “كامب نو”؟.. هذه هي الأسعار برشلونة يواجه الأزمة المالية بتأجير الملعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في ظل الأزمة المالية التي يعيشها نادي برشلونة الإسباني، توصل القائمون على ملعب “كامب نو” في قلب العاصمة الكتالونية إلى تأجير الملعب لإقامة حفلات الزفاف.

وأعلنت إدارة نادي برشلونة عن قائمة أسعار حفلات الزفاف التي ستقام على ملعب “كامب نو” الشهير، معقل فريق “البلوجرانا”.

وقالت إدارة برشلونة إن القائمة تضمنت عددا من الباقات تحتوي على عدد الحضور والتكلفة لكل باقة بحسب الأعداد وأماكن عقد حفل الزفاف داخل ملعب كامب نو.

* الباقة الأساسية

أول باقة تعرف باسم “الباقة الأساسية”، وتضمن مستويين.

– المستوى الأول يتضمن حضور من 25 لـ 50 شخصا مقابل 1600 يورو.

– المستوى الثاني يتضمن حضور من 51 لـ 100 شخص مقابل 1900 يورو.

* باقة الشرفة

وقدمت إدارة كامب نو الباقة الثانية التي أطلق عليها باقة “شرفة الحضور” وتتضمن أيضا مستويين.

– المستوى الأول يتضمن حضور من 50 لـ 100 شخص مقابل 1900 يورو.

– المستوى الثاني يتضمن حضور من 101 إلى 160 شخصا مقابل 2200 يورو.

* باقة باريس

وجاءت الباقة الثالثة باسم “باريس” وتتضمنت ثلاث مستويات.

– الأول بين 75 و 120 شخصا مقابل 3100 يورو.

– الثاني بين 121 و 180 شخصا مقابل 3500 يورو.

– الثالث بين 181 و 300 شخص مقابل 3900 يورو.

* باقة روما

وأعلنت إدارة برشلونة عن باقة آخرى باسم “روما” وتتضمنت أيضا ثلاث مستويات.

– الأول من 100 لـ 150 شخصا مقابل 4100 يورو.

– الثاني من 151 لـ 200 شخص مقابل 4500 يورو.

– الثالث من 201 لـ 360 شخصا مقابل 4900 يورو

* باقة “مضمار كامب نو”

كما جاءت باقة “مضمار كامب نو” في 3 مستويات أيضا.

– الأول من 100 لـ 150 شخصا مقابل 6000 يورو.

– الثاني من 151 لـ 200 شخص مقابل 6500 يورو.

– الثالث من 201 لـ 250 مقابل 7000 يورو.

* باقة “المدرجات”

وتعد باقة “المدرجات” هي الأغلى لحفلات الزفاف على ملعب كامب نو، والتي تأتي مع عدة مخارج لإطلالة على أرض ملعب برشلونة وتتضمن مستويين.

– الأول من 200 لـ 500 شخص مقابل 9000 يورو.

– الثاني من 300 لـ 1000 شخص مقابل 13500 يورو.

ويحصل جميع العملاء على 6 ساعات كاملة بحسب الباقة التي يخترونها، فضلا عن أعمال الضيافة والتقديم للحفل.

وفي ظل الأزمة المالية التي يواجهها برشلونة سمحت إدارة النادي بتأجير ملعب كامب نو لمدة 60 دقيقة مقابل 300 خلال الفترة بين 6 إلى 11 يونيو.