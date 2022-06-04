في أولى مهامها.. غرفة العمليات الأمنية تداهم وكر بين الابرق والقيقب

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داهمت غرفة العمليات الأمنية الجديدة المشكلة بقرار النائب العام وكراً لتجارة المخدرات والمواد المسكرة فالطريق الرابط بين بلدتي الابرق والقيقب بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لاخبار ليبيا 24، الجمعة، إن عملية المداهمة جاءت بعد تحري وجمع معلومات فور مباشرة عمل غرفة العمليات المشكلة من جميع الأجهزة الأمنية، وإسناد من القوات المسلحة متمثل في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وأوضح العرفي، أنه تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد (90) لتر من الخمور محلية الصنع معدة للبيع.

بالإضافة لأسلحة آلية وقنابل يدوية، مشيراً إلى أن المداهمة نفذت دون إصابات.

كما تم صبط جميع من كان بالمكان، وستتم إحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محضر رسمي وذكر الاحراز فيه.

وفي سياق متصل باشرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار وإشراف النائب العام الصديق الصور مهامها في المنطقة الشرقية.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن غرفة العمليات تتكون جميع الأجهزة الأمنية شرق البلاد.

وأكد العرفي أن الغرفة تضم كذلك وحدات تابعة للقوات المسلحة، وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وأوضح أن الغرفة يرأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

مؤكدا أن مهامها تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة.

وأضاف أن من مهام الغرفة ضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.

بالإضافة إلى مهام أخرى سيُعلن عليها في وقت لاحق.