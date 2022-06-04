شاكيرا تدخل المستشفى بعد خبر خيانة بيكيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مازالت أصداء خبر خيانة نجم الكرة الإسباني وفريق برشلونة، جيرارد بيكيه، للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، تستحوذ اهتمام الجميع.

وكشفت مجلة “Hola” الإسبانية، عن تعرض شاكيرا لنوبة هلع نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات في إسبانيا، وذلك بعد عودة شاكيرا من مدينة كان الفرنسية.



* شاكيرا في الإسعاف:

وأوضحت المجلة أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما يوم السبت الماضي في الساعة الخامسة عصرا.

وذكرت المجلة أنه تم نقل شاكيرا إلى مستشفى “تيكنون” في برشلونة لتلقي العلاج وتواجد بيكيه معها بالإضافة لبعض أفراد من عائلتها.



وكانت صحيفة ” El Mundo ” الإسبانية قد نشرت خبر خيانة نجم الكرة الإسباني لشاكيرا الأمر الذي يفسر لحظات الاضطراب التي كان يعيشها الثنائي، وأن علاقتهما كانت تمر بأسوأ لحظات في السنوات الأخيرة.

صحيفة “EL PERIÓDICO” الكتالونية نشرت الأسبوع الماضي، أن شاكيرا علمت بخيانة بيكيه، وأن هذا هو سبب عدم ظهورهما سوياً منذ مارس الماضي.

وكانت العلاقة قد توترت بين شاكيرا وبيكيه بدون مقدمات، وانتشرت الأنباء التي تؤكد حدوث أزمة كبيرة بينهما، بسبب خيانته لها.

وكشفت صحف إسبانية عن أن تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة للاعب الإسباني، في ظل مطالبة شاكيرا بالانفصال عن نجم فريق برشلونة.

وقالت تقارير إعلامية أن بيكيه هجر المنزل الذي تقيم فيه شاكيرا، وقرر الإقامة بمفرده في إحدى الشقق، كما شوهد مع زميله في الفريق ريكوي بويج، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية في المنطقة العليا من العاصمة الكتالونية رفقة بعض النساء.

* جوني ديب وآمبر هيرد

وفتحت فضيحة لاعب نادي برشلونة الإسباني لشريكته نجمة البوب العالمية شاكيرا الباب أمام الحديث عن خيانات المشاهير وسقط الكثير من مشاهير الفن والرياضة والمجتمع في بئر الخيانةً، وقد اعترف بعض هؤلاء المشاهير بتلك الخيانة في لقاءات صحفية أو تلفزيونية.

ويأتي خلاف بيكيه وشاكيرا بعد أيام من إعلان المحكمة الأمريكية للنجم جوني ديب عن تعويض بقيمة 15 مليون دولار من زوجته السابقة آمبر هيرد التي اتهمت ديب بالعنف الأسري.

وبدأت علاقة بيكيه وشاكيرا بعد كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب أفريقيا، ولديهما طفلان، هما “ميلان وساشا” ومن المتوقع أن يعلن الثنائي انفصالهما قريباً.