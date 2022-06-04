بالفيديو| تفجير القبة .. شاب مدني يروي مشاهد مروعة ومؤلمة من المجزرة

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالشاب أيمن عبد القادر حميد أحد المصابين جراء التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمدينة القبة في 20 فبراير 2015 .

ذلك التفجير الذي راح ضحيته أكثر من 44 شخصاً على الأقل وتسبب في إصابة أكثر من 75 آخرين. إثر انفجار 3 سيارات مفخخة، هزت في لحظات، 3 مواقع حيوية في القبة.

لحظات بعد التفجير الأول

ويقول الناجي أيمن عبد القادر هرعت على الفور لمكان الحادث عند سمع التفجير الأول، وعقب وصولي وقع التفجير الثاني على الفور .

وأوضح أنه غاب عن الوعي تمامًا ولم ينتبه لشئ حتى وجد نفسه في المستشفى، وأنه أصيب جراء التفجير الثاني.

ويصف الشاب أيمن التفجير الثاني بالمروع، ويقول إنه لم يرى شيأً نتيجة الظلام الحالك لكن فوجئ برماد أسود. ينزل من السماء جراء التفجير ويصف المشهد بعد التفجير الثاني بأن أشلاء. وجثث الضحايا كانت تملأ المكان والدماء تناثرت في كل مكان.

بشاعة المنظر وهول الصدمة

بعد سكوته لبرهة من الزمن وكأنه يستذكر ذلك اليوم البائس على سكان القبة. وهو يروي القصة لأخبار ليبيا 24 في إشارة بأن المشهد لايزال حاضراً في ذهنه. وأن المشهد لم يفارقه حتى بعد مرور ثماني سنوات على الحادثة.

ويذكر الشاب أنه كان واقف بجانب مغسلة لغسل الملابس والمعروفة بمغسلة “عيت بوجميلة ” عندما وقع التفجير الثاني. وكان يقف إلى جانبي الصديق الشهيد رياض بونويقص، والجريح عبد الله الشلوي .

إصابات متفاوتة

يقول الشاب أيمن إنه أصيب في يده ورجله اليسرى. لافتًا إلى أنه إلى الآن لازال يعاني من الإصابة وأنه يعاني من مشاكل صحية في القدم .

وفي اليوم الثاني من التفجير وعندما استيقظت وجدت نفسي في مستشفى البيضاء. وتلقيت الإسعافات اللازمة، وبعدها تم تسفيري إلى دولة الأردن لاستكمال مراحل العلاج .

رحلة العلاج

وترحم على النائب عن المدينة مني الغيثي التي توفت إثر حادث سير أليم لاهتمامها بجرحى التفجير واستكمال إجراءات التسفير للعلاج بالخارج .

وينتقل الشاب أيمن في حديثها وتوجه كلمتها للدولة. التي قالت أنها لم تقدم لها شئ. ويقول لربما هناك من يأكل حق الشهداء .