اعتدال الأجواء مع بقاء ارتفاع درجات الحرارة على الوسط والجنوب

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تبقي السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلي ظهور بعض السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

وتكون غربية إلى شمالية غربية على مصراتة وسرت.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(29-33)مْ على المناطق الساحلية, وما بين(35-38)مْ على الدواخل.

وتسجل ارتفاع طفيف خلال يومين القادمين على اغلب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على سهل بنغازي وبعض مناطق الجبلية.

والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبياً على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30)مْ على الساحل, وتكون ما بين (34-37)مْ على الدواخل.

وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون حالة السماء صافية.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(36-40)مْ ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على بعض المناطق.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء صافية.

والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37-39)مْ.