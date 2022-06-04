مذابح وعمليات تهجير.. “داعش” يستغل الفراغ الأمني ويتمدد بإقليم “أزواد”

واصل تنظيم داعش الإرهابي ارتكاب جرائم القتل والتهجير بحق سكان إقليم “أزواد” شمالي مالي

بعد انسحاب فرنسا من شمال مالي، مستغلا انشغال العالم في الحرب على أوكرانيا.

خاصة وأن الجيش المالي لا يملك قدرات كبيرة لمواجهة حرب العصابات الإرهابية.

ويفتقد قدرات الرصد والدعم الجوي التي كانت تقدمها القوات الفرنسية.

* إقليم أزواد

وتسبب تنظيم “داعش” الإرهابي في تهجير سكان قرى كاملة غرب الإقليم في منطقة “تاجلات”.

أو ما يعرف المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وكشفت مصادر لوكالة “أخبار ليبيا 24” عن أن هجمات التنظيم تركزت على جنوب إقليم “أزواد” وتحديدا بمنطقة “آقلا”

بعد ما أصدر قاضي “داعش” يوسف بن شعيب فتوى بتكفير أهل المنطقة ووجوب قتلهم.

وهي الفتوى التي جلبت الكثير من أعضاء التنظيم الإرهابي من دول غرب أفريقيا والساحل.

* عمليات نزوح

وتقول مصادر إعلامية، إن بلدية “تيجريرت” وحدها وبحسب إحصائية قامت بها لجنة تابعة للبلدية، وصل عدد النازحين إلى القرية 250 شخصا.

وأشارت إلى أن العدد في تزايد ومن بينهم كبار للسن ونساء وأطفال، لافتة إلى أن إحصائية غير رسمية قالت إن هناك نحو 691 شخصا قتلوا خلال شهر مايو.

وأضافت، أن هناك أعدادا غير معروفة قد فقدوا خلال فرارهم من جحيم “داعش” في الصحراء.

ولفتت إلى أن التنظيم الإرهابي بعد الهزيمة في العراق وسوريا قرر إيجاد أرض خالية لتقوية صفوفهم ووجدا في منطقة الصحراء وإقليم أزواد شمالي مالي،

جغرافية مناسبة لهم، حيث البعد عن الأنظار ووجود ثروة حيوانية ومناجم ذهب.

وأوضحت المصادر، أنه بسبب مصادرة مواشي البدو وبيعها أصبح تنظيم “داعش” يمتلك ثروات طائلة.

وأضافت أن تلاقي مصالح بين وقبائل “الفولان” الذين وجدوا أنفسهم بلا أرض خاص لهم لرعي أبقارهم.

فسعوا إلى تطهير أزواد من سكانها لتكون لهم وحدهم فاشتكوا إلى قادة في داعش، أن “الطوارق ومن معهم” يرفضون الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ما دفع مفتي “داعش” يوسف بن شعيب لإصدار فتوى تقضي بكفر أهل المنطقة ووجوب قتلاهم.

* غرب أفريقيا

وبحسب ما ذكرت منظمات أهلية في إقليم أزواد، فقد تسببت هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي في غرب أفريقيا، بتهجير آلاف اللاجئين الطوارق في الحدود المالية مع بوركينافاسو.

وشهدت بوركينا فاسو عشرات الهجمات والمواجهات بين تنظيم داعش الإرهابي والقوات الأمنية خلال الأشهر الماضية.

كما فر آلاف اللاجئين من بوركينافاسو صوب قرى شمالي مالي جراء أعمال العنف التي يمارسها التنظيم من جهة، وبسبب ضغط من السلطات الأمنية في بوركينافاسو بدعوى حماية الحدود المضطربة من جهة أخرى.

ما أسفر في النهاية عن تفاقم الحالة الإنسانية للاجئين الطوارق الذين هجرتهم الإضرابات في مالي منذ ثلاثة عقود.

وفر مئات الآلاف من الطوارق من شمال مالي بسبب العنف والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد الجيش المالي مطلع التسعينات إلى دول الجوار، (الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر).

ومنذ ذلك الحين أصبح شمال مالي منطقة مضطربة تحولت في النهاية إلى مهجر وساحة حرب كبرى للجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا.