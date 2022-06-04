تشكيل قوة أمنية رادعة لحماية مسارات النهر الصناعي في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس غرفة العمليات الأمنية اللواء صلاح هويدي اجتماع موسع لمُناقشة ما تتعرض له منظومة النهر الصناعي. من اعتداءات وانتهاكات مما أثر بشكل سلبي على الإمداد المائي لمدينة بنغازي.

حيث عقد الاجتماع بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بحضور مدير مديرية أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي، وآمر كتيبة تأمين وحماية مشروع النهر الصناعي عادل بوزيد. ومندوب عن كتيبة طارق بن زياد بالقوات المسلحة العربية الليبية، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي. وعدد من المهندسين بجهاز النهر الصناعي محمد الحداد وحسين الوادوي .

هذا وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال حماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه للمدينة.

وأكد الجميع على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق فيما بين الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة. وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية والوصلات غير الشرعية وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تُسول له نفسه المساس. بأمن المياه على اعتبار أن الأمن المائي أمن قومي .

واتفقت الجهات الأمنية على ضرورة تشكيل قوة أمنية رادعة. ووضع خُطة عمل بالتنسيق مابين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر وبلدية بنغازي والجهات المعنية .

يشار إلى أن غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار وإشراف النائب العام الصديق الصور باشرت مهامها في المنطقة الشرقية الممتدة من مدينة سرت غرباً إلى مدينة امساعد شرقاً.