بوتين: بإمكان أوكرانيا تصدير الحبوب عبر بيلاروسيا

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نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قيام موسكو بمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن أفضل حل هو شحنها عبر بيلاروسيا، طالما تم رفع العقوبات المفروضة على تلك الدولة.

وقال بوتين للتلفزيون الوطني، إن التقارير عن حظر الصادرات الروسية كانت “خدعة”، وإن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية.

واستولى الجيش الروسي على جزء كبير من الساحل الجنوبي لأوكرانيا وتسيطر سفنه الحربية على موانئ البلاد على البحر الأسود. وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا والغرب في التعطل الناتج عن ذلك في صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتين “إذا أراد شخص ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية فإن أسهل طريقة هي عبر بيلاروسيا، ولا أحد يوقفها. لكن لهذا عليك رفع العقوبات عن بيلاروسيا “.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك مستعدة للسماح بمرور. الحبوب الأوكرانية إلى الموانئ الألمانية أو البولندية أو البلطيقية أو الروسية عبر أراضيها، إذا سُمح لها في المقابل بشحن البضائع البيلاروسية من تلك الموانئ.

وقال بوتين، إن المشاكل في أسواق الغذاء العالمية ستتفاقم بسبب العقوبات البريطانية والأمريكية على الأسمدة الروسية.

وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا هي أيضًا مصدر عالمي. رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مصدر رئيسي للذرة وزيت عباد الشمس.