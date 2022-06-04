باشاغا: الحكومة تمد أيديها للجميع لبناء دولة قائمة على العدل والإنصاف والمساواة

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، التأكيد على أن الحكومة الليبية للجميع وبالجميع وتمد أيديها للجميع لبناء دولة قائمة على العدل والإنصاف والمساواة.

وقال باشاغا، “ننبذ الكراهية والعنف ونسعى لترسيخ مفاهيم المصالحة والسلام وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد”.

جاء ذلك على خلفية لقائه اليوم في سرت، بقيادات عسكرية واجتماعية وشخصيات أكاديمية من مصراتة. في الملتقى الذي نظمته الحكومة الليبية.

وقال باشاغا على تويتر: “تشرفت اليوم بزيارة قيادات عسكرية واجتماعية وشخصيات أكاديمية من مدينتي الحبيبة مصراتة”. وأضاف: “رأيت فيهم الأمل في بناء وطن واحد وسمعت منهم خطاباً وطنياً يبنى عليه لإقامة دولة يسودها الحب والاخاء والسلام”.

واختتم باشاغا: “لا يمكن لشخص أو فئة أو عائلة أن تختزل مدينة بحجم مصراتة أو تعزلها عن الإجماع الوطني. مصراتة كانت ولا زالت وستكون صمام الأمان لوحدة ليبيا وقيام دولتها”.