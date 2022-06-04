هل تعاني “انضغاط الأعصاب”؟.. إليك الأسباب والأعراض وطرق العلاج كل ما تريد معرفته عن انضغاط الأعصاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انضغاط الأعصاب مرض قد تصاب به دون علمك، فمن الممكن أن تكون غير قادر على تحريك إحدى ذراعيك بسبب الإصابه به.

وقد يشكو آخر من ألم في الظهر أو تيبس بالرقبة أو خدر وتنميل في الذراع والساق، ويستمر ذلك لأيام أو أسابيع.

ويمكن أن يتعافى منه تلقائيا بالراحة أو بعلاجات تحفظية وفي بعض الحالات قد يحتاج لإجراء جراحي.

فما الفرق بين هذه وتلك؟ وما هي الأسباب؟ وكيف يتم التعافي والوقاية من هذه الأعراض؟

*انضغاط الأعصاب

تسمى هذه الحالة “متلازمة انضغاط العصب”، وأبسط هذه الحالات، انضغاط عصب في الذراع بسبب النوم عليه.

فالنوم ورأسك على معصمك أو في وضع يضغط باستمرار على مرفقك يمكن أن يسبب انضغاط العصب.

والعصب المتوسط في المعصم والعصب الزندي في الكوع هما أكثر عرضة لخطر الانضغاط نظراً لقربهما من السطح في هذه المواقع.

أما أخطر الحالات، فهو ما يحدث بسبب انضغاط العصب من قبل الأنسجة المحيطة به الموجودة في العمود الفقري وأجزاء أخرى من الجسم.

مثل العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأوتار، مما يسبب الشعور بالألم أو الوخز أو الخدر أو الضعف.

ويعد انضغاط الأعصاب أمر شائع، يتأثر به حوالي 85 من كل 100 ألف بالغ في الولايات المتحدة كل عام.

ويمكن أن يعاني منه الأشخاص في أي عمر، ولكن من المرجح أن يصاب به من بلغ من العمر 50 عاماً أو أكثر.

ويرجع السبب لالتهاب المفاصل وتنكس العمود الفقري وأجزاء أخرى من الجسم.

* الأكثر عرضة لانضغاط الأعصاب:

– البالغون الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 – 50 عاماً.

– النساء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من متلازمة ضغط العصب.

– أصحاب المهن التي تحتاج لتكرار حركات

– أصحاب الأمراض التي تؤثر على الدورة الدموية أو وظيفة الأعصاب.

*الأعراض:

الأعصاب المضغوطة تسبب ألما وتخديرا يختلف عن إصابات الأنسجة الرخوة وإجهاد العضلات.

فالإحساس بالوخز والإبر الذي نشعر به عند النوم مع الضغط على عصب لليد أو القدم هو نتيجة ضغط عصبي خفيف يختلف تماماً عن العضلات المؤلمة.

وعلى النقيض من ذلك، وهو الأكثر خطورة، يمكن لأعراض انضغاط العصب في الرقبة أو الظهر أن يسبب أيضاً إحساساً بالوخز.

مع الشعور بألم حاد طاعن أو إحساس بالحرق ينطلق إلى أعلى وأسفل الأطراف أو الظهر.

كما يمكن أن تعاني المنطقة أيضا من تقلصات عضلية والشعور بضعف شديد.

في بعض الأحيان، قد يكون هناك شعور وكأنك مخدر وعديم الإحساس، تنميل، احتراق، طعن، دبابيس وإبر، كهرباء.

* التشخيص:

لتشخيص متلازمة انضغاط الأعصاب؟ يجب استشارة الطبيب، إذا استمرت أو ساءت الأعراض أو لم تتحسن.

-وللتوصل إلى مصدر العصب المضغوط، يتم عمل التصوير بالموجات فوق الصوتية .

– كما يمكن إجراء “الأشعة السينية” لرؤية التضيق والتغيير إن وجد بمحاذاة الحبل الشوكي والكسور.

– التصوير المقطعي (CT) ويظهر صورا ثلاثية الأبعاد وتفاصيل أكثر للعمود الفقري.

– التصوير بالرنين المغناطيسي، ويظهر ما إذا كان هناك تلف بالأنسجة الرخوة يتسبب في ضغط العصب، أو تلف بالحبل الشوكي.

*العلاج:

– الراحة واستخدام كمادات باردة وحارة: غالبا يزول معها الألم في غضون أيام.

– مسكنات الألمو الجبائر والأطواق لفترة قصيرة للحد من الحركة أثناء التعافي.

– العلاج الطبيعي: تمارين الإطالة الخفيفة لتخفيف الألم والضغط على الأعصاب.

– إجراء جراحة لإزالة الضغط عن العصب، وتوقعات الشفاء التام ممتازة.