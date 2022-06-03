الصحة العالمية توفر نصف مليون قفاز طبي لمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24-خاص

قدّمت منظمة الصحة العالمية لمركز طبرق الطبي عدد نصف مليون قفاز طبي، وذلك استجابة للنداء الذي أطلقته إدارة المركز بالخصوص الأيام الماضية.

وقال، أحمد العليقي، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، لأخبار ليبيا 24، إن المنظمة تابعت النقص الشديد. في القفازات الطبية داخل المركز من خلال الاستغاثة التي أطلقها طبي طبرق خلال الأيام الماضية.

وأضاف، تنادت منظمة وعلى وجه السرعة بتوفير القفازات الطبية. وأشار إلى أن المنظمة قامت، خلال الفترة السابقة. بتوفير عدد 300 ألف قفاز وزعت بالتساوي على مستشفيات أم الرزم وأمساعد للخدمات الصحية في طبرق.

وأكد العليقي، أن المنظمة تتابع عن كثب كل النواقص التي يحتاجها قطاع الصحة في ليبيا من بينها قطاع بمنطقة طبرق.

وأوضح العليقي، أن المنظمات في أوقات سابقة قد وفرت العديد من الأجهزة والمعدات الطبية لكل المراكز. والمستشفيات بمنطقة طبرق من أمساعد شرقا إلى عين الغزالة غربا والجغبوب جنوبا.