الشيباني : تعليم الببغاوات دفع بليبيا خارج التصنيف العالمي للتعليم

4 يونيو، 2022 6:47 م
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جاب الله الشيباني
جاب الله الشيباني

 أخبار ليبيا 24 – خبر 

انتقد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، ما أسماه بالتعليم المخادع. “تعليم الببغاوات” الذي دفع بليبيا خارج التصنيف العالمي للتعليم.

وجاء نص التدوينة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كالتالي: “التعليم المخادع، تعليم الببغاوات الذي يضحكون به على الشعوب المتخلفة. الذي يجعلنا نأكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نحيك ولا نصنع ابرة ولا قميص ولا حبة بانادول.  ونعتمد في حياتنا على ما يأتينا من وراء البحر، أو هكذا أرادوا لنا أن نكون سوق لاستهلاك منتوجاتهم .

وأردف هذا التعليم لا يستحق أن نبكي عليه حتى لو صنفنا على رأس قائمة الدول الأمية. تعليم الشهادات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

 وتابع يجب ان نأتي بتعليم غيره ولايكون مثله، نحتاج الى ثورة حقيقة وبرامج وخطط لبناء تعليم حقيقي ومختبرات علمية تحقق لنا الاستقلال الحقيقي والاعتماد على الذات من المأكل والملبس والدواء والمعدات وجميع أدوات العصر.

وكانت ليبيا، قد صنفت خارج التصنيف العالمي لمؤشر جودة التعليم. بسبب تردي الخدمة التعليمية المقدمة بها، وانهيار البنية التحتية والدمار في المدارس.

4 يونيو، 2022 6:47 م
16

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