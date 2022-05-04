وسائل إعلام إيرانية تبث شائعة محاولة اغتيال بشار الأسد

أخبار ليبيا 24

تداولت مصادر إيرانية “شائعات” عن تعرض بشار الأسد لمحاولة اغتيال لدى وصوله إلى جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي. للمشاركة في صلاة عيد الفطر، الإثنين.

وكالتا «مهر» و«إيسنا» الحكوميتان استندتا، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. إلى خبر عاجل نشرته قناة «المنار» منصة «حزب الله» اللبناني. لكن المصادر الإيرانية.

أشارت في اللحظات الأولى إلى أن المصادر الأمنية السورية لم تتطرق إلى تفاصيل تعرض الأسد لمحاولة الاغتيال. ولاحظت أن مقاطع فيديو متداولة من لحظة وصوله إلى الجامع واستقباله من المواطنين قبل صلاة عيد الفطر “يتضح أنه بصحة جيدة .

وفي وقت لاحق، ذكرت «إيسنا» أن “بعض المواقع الخبرية نقلت عن (المنار) معلومات عن تعرض الأسد لمحاولة اغتيال. لكن لم ترد مثل هذه الأنباء على موقع (المنار)، ولم تذكر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضاً شيئاً من هذا القبيل”.

وبدورها، نقلت وكالة «مهر» الحكومة أن جريدة «الوطن» السورية وصفت الأخبار المنشورة حول محاولة الاغتيال الفاشلة بـ”الشائعة”. واتهمت معارضين للنظام السوري بـ«التلاعب في (صورة) شريط الأخبار» المتداولة عن الحادث.

كما ذكرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري أن “متابعة الأخبار أظهرت أن (المنار) لم تنشر هكذا أخبار وأن معارضين سوريين نشروا هكذا أخبار” .