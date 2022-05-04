من سيكون المنافس لليفربول على لقب أبطال أوروبا؟

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يحدد الليلة الفريق المنافس لفريق ليفربول الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا إذ سيحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على ريال مدريد الإسباني، اليوم الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، في مباراة إياب نصف نهائي البطولة.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في ملعبه بصعوبة بنتيجة 4-3. وستكون المواجهة الليلة بين أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني هذا الموسم، إذ إن ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني مبكراً، بينما مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي وهو يتنافس بقوة مع ليفربول على اللقب.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي على الرغم من خسارته في مباراة إياب ربع النهائي في ملعبه أمام تشلسي. الإنجليزي بنتيجة 2-3 وذلك لفوزه ذهاباً بنتيجة 3-1. بينما تأهل مانشستر سيتي بفوزه في مباراة ذهاب ربع النهائي في ملعبه على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 قبل التعادل إياباً بنتيجة 0-0.

مواجهة ليفربول

والمتأهل منهما سيواجه في المباراة النهائية فريق ليفربول الإنجليزي الذي تأهل أمس بفوزه على فياريال الإسباني. في إياب نصف النهائي بنتيجة 3-2 بعد أن كان فاز ذهابا أيضا بنتيجة 2-1.

تصريحات المدربين

وقبل المباراة، تحدث كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي افتراضي، قائلًا، إن “الفريق بخير ومتحفز ويركز جيدا. لدينا تحد كبير وفرصة رائعة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا. الأجواء جيدة، نعرف مدى الصعوبة لنا لدينا ثقة كبيرة. المواجهة مفتوحة، يتقدمون علينا قليلاً ونريد إصلاح ذلك”.

من جهته قال مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا إن الفريقين قدّما أداءً كبيرا ذهابا. مضيفا أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وحثّ غوارديولا، لاعبيه على إظهار شخصيتهم، لتحقيق فوز جديد في معقل الفريق الملكي. على غرار دور الـ16 من نسخة 2020 (2-1) في طريقه لإقصاء العملاق الإسباني.