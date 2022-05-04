شيف روبوت “يتذوق ويتبل” الطعام خلال تحضيره

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طور فريق بحثي من كلية الهندسة في جامعة كامبريدج البريطانية ”فنان طهي“ آلي. يقيم بدقة وفي غضون ثوان مدى قوام. و“تتبيلة“ الطعام بينما يعمل على تحضيره، على غرار الطباخ البشري .

ووفق ما نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية يمكن للطاهي الآلي. معرفة ما إذا كان الطعام مزودا بدرجة كافية من النكهات المطلوبة، والعمل على تغييرها لتتناسب مع الأذواق المختلفة.

خوارزمية الذكاء

وقالت الصحيفة، إن الباحثين في جامعة كامبريدج، ارفقوا مع ذراع الطباخ الآلي أداة استشعارية تتدرب آليا. باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي التعليم العميق، على قياس مستوى تتبيلة الطعام أثناء إعداده، للتأكد من تحضيره بالشكل المطلوب.

ونجح الطباخ الآلي في إعداد وجبة العجة بالبيض المخفوق ”الأومليت“. بناء على قراءات آلية من ملاحظات الفريق البحثي حول طريقة إعدادها والتوابل المستخدمة في صنعها.

قوام وتتبيلة الوجبة

وخلال تحضير الوجبة، وضع الباحثون مزيج البيض في جهاز الخلاط الكهربائي، ثم فحص الروبوت مدى ملوحته وقوامه. وذلك في طريقة تحاكي مضغ الطاهي البشري للطعام أثناء إعداده لتقييم ملاءمة مكوناته بالشكل المطلوب.

واختبر الروبوت مدى قوام وتتبيلة الوجبة في 3 مراحل مختلفة أثناء إعدادها.

وجهز أصنافا مختلفة من أطباق ”الأومليت“. حيث غير في كل طبق من عدد شرائح الطماطم وكمية الملح، لتتناسب مع أذواق مختلفة من المستخدمين.

أكثر واقعية

وأوضح الدكتور أرسين عبد العلي، الباحث المشارك في الدراسة، أن الأساليب الحالية للاختبار الإلكتروني للنكهات تستخدم عينة واحدة من الطعام. بينما النظام الآلي الجديد يكرر هذه العملية بحيث تكون أكثر واقعية للمضغ والتذوق.

من جهته، شرح جرزيغورز سوشاكي، الباحث المشارك في الدراسة، أن الشيف الآلي الجديد. يمكن أن يجعل تذوق الطعام أثناء الطبخ المنزلي شيئا مألوفا، لفحص الطبق طوال عملية الطهي. والتحقق مما إذا كانت مكونات مناسبة أم لا، ومعرفة بالضبط ما هي أذواق الطعام المفضلة لمعظم البشر.

قفزة إلى الأمام

وقال الباحثون ”إذا كان سيتم استخدام الروبوتات في جوانب معينة من إعداد الطعام. فمن المهم أن تكون قادرة على تقييم ما تقوم بطهيه، وتعتبر تجربتنا قفزة إلى الأمام في تحسين القدرة على طهي الطعام آليا“.

ويأمل الفريق البحثي، بتحسين قدرة النظام الاستشعاري للطاهي الآلي المطور. حتى يتمكن من تقييم نكهات أطباق مختلفة من الطعام والتي تتضمن إضافة للوجبات المالحة، الحلوة والدهنية.