بيع أشهر قميص للنجم الأرجنتيني مارادونا بأكثر من 8 ملايين دولار

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بيع، اليوم الأربعاء، القميص الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا عندما سجل هدفين من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم مقابل 7.14 مليون جنيه إسترليني (8.93 مليون دولار)، وهو رقم قياسي جديد في مزاد لبيع قطعة من التذكارات الرياضية.

وارتدى مارادونا القميص رقم 10 للأرجنتين في دور الثمانية لكأس العالم 1986 ضد إنجلترا في المكسيك. بعد ست دقائق من الشوط الثاني، وضع فريقه في المقدمة عن طريق ضرب الكرة في الشباك لما أصبح يعرف باسم هدف “يد الله”.

وبعد أربع دقائق، راوغ مارادونا من نصف ملعبه ليسجل هدفًا يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم.

قميص مارادونا

وحصل لاعب خط الوسط الإنجليزي ستيف هودج على قميص مارادونا بعد المباراة.وأعلن الشهر الماضي أنه سيعرضها في مزاد بعد 19 عامًا معروضة في المتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا.

وقال براهم واتشتر، رئيس دار سوذبيز، إن “هذا القميص التاريخي هو تذكير ملموس بلحظة مهمة ليس فقط في تاريخ الرياضة، ولكن في تاريخ القرن العشرين”. ولفت إلى أن “المشتري مجهول”.

وحطمت عملية البيع الرقم القياسي السابق للتذكارات الرياضية الذي حددته المخطوطة الأصلية للبيان الأولمبي. من عام 1892، والتي بلغت 8.8 مليون دولار في عام 2019.

وكان بيع القميص معقدًا بسبب ما ذكرته ابنته وزوجته السابقة بأن هودج تلقى القميص.الذي كان مارادونا يرتديه في النصف الأول من المباراة.

وقالت سوذبي، إنها استخدمت تقنية “فوتوماتشينغ” لمطابقة القميص “بشكل قاطع” مع كلا الهدفين. من خلال “فحص التفاصيل الفريدة حول العناصر المختلفة للعنصر، بما في ذلك التصحيح، والمشارب، والترقيم”.

وتوفي مارادونا، الذي يُعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، في نوفمبر 2020 عن 60 عامًا.