بسبب حفلة مختلطة..جنائي بنغازي يضبط مدير “مول أوف بنغازي”

أخبارليبيا24

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اليوم الأربعاء ضبط مدير المركز التجاري “مول أوف بنغازي” بسبب إقامة حفلة مختلطة.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن ضبط مدير المركزو تم لإخلاله بالنظام العام وخدش الحياء بإقامة حفلة مختلطة بين الجنسين.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن هذه الحفلة تنافي العادات والتقاليد الليبية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أن إدارة المركز التجاري أقامت ذلك الحفل. داخل المكان بالمخالفة لتعليمات إقامة التجمعات الكبرى. والتي تنص على ضرورة أخذ الإذن المسبق من الإدارة بذلك.

نبهت الإدارة العامة. الأفراد والمؤسسات كافة لضرورة التنسيق المسبق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر مخاطبتها بكتاب رسمي. قبل الشروع في إقامة أي تجمع بغض النظر عن النشاط المراد منه.

وأوضحت. أن هذا الإجراء الأمني في المقام الأول كون مدينة بنغازي كسائر المدن الليبية التي خرجت لتوها من وضع أمني استثنائي.

وأكدت أن هذا الوضع يحتم على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها البحث الجنائي اتباع إجراءات ضمن اختصاصها وصلاحياتها. تحافظ من خلالها على حالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدينة.

يشار إلى أن رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو وصورًا قالوا إنها لحفل مختلط في “مول أوف بنغازي” الأمر الذي لقي استهجانًا واستنكارًا واسعًا.