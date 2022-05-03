باشاآغا: ليبيا بحاجة إلى بريطانيا لمواجهة التدخل الروسي

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أكد رئيس الحكومة المكلفة من محلس النواب فتحي باشاآغا في حوار مع صحيفة “التايمز” البريطانية حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي حاجة أوكرانيا.

وقال باشاآغا : تواجه ليبيا اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى الآن بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها”.

وطالب بريطانيا بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر “فاغنر” الروسية. من ليبيا، داعيًا إلى شراكة استراتيجية بين بريطانيا وليبيا. قائمة على الأعمال والأمن والاستخبارات.

واوضح باشاآغا خلال حواره مع التاميز بأن تكون ليبيا شريكة البريطانيين. في مقاومة روسيا بأفريقيا وقال:” أصدقائي البريطانيون. إذا كنتم تريدون أن يقاوم شريك في أفريقيا روسيا. فإن حكومتي مستعدة للعمل معكم إنها شريككم الوحيد القادر على ذلك”.

وقال :”كرئيس للحكومة لقد وعدت بإعادة فاغنر إلى وطنهم، لكنني بحاجة إلى مساعدة المملكة المتحدة التي ستكون حليفًا لا يقدر بثمن في حرب ليبيا ضد المرتزقة الأجانب”.

ووعد رئيس الحكومة المكلف من وصفهم بـ”أصدقائي البريطانيين. ” بمشاركة ليبيا في جهود إبعاد العالم عن النفط الروسي. مضيفًا :” بلدي لديه الكثير من الإمكانات. لدينا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وبمجرد أن نعيد تشغيل المضخات، سنساعد في إبعاد العالم عن النفط الروسي”.

في حين تعهد باشاآغا خلال حواره بالعمل على إعادة الديمقراطية وكذلك العمل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.