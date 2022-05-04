الكرملين ينفي تكهنات غربية بشأن إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في 9 مايو

أخبار ليبيا 24

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب ضد أوكرانيا وإعلان التعبئة الوطنية يوم 9 مايو عندما تحتفل روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

ويصف بوتين حتى الآن تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”، وليست حربًا. لكن ساسة غربيين وبعض مراقبي روسيا تكهنوا بأنه قد يستعد لإعلان هام يوم الإثنين المقبل مع مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي تتراوح من إعلان حرب صريح إلى إعلان النصر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول التكهنات بأن بوتين سيعلن الحرب على أوكرانيا في 9 مايو، “لا توجد فرصة لذلك. هذا هراء”.

وأضاف بيسكوف، إنه لا ينبغي للناس الاستماع إلى التكهنات بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التعبئة الوطنية.

ويُعد يوم النصر في 9 مايو أحد أهم الأحداث الوطنية لروسيا، وهو ذكرى التضحية السوفيتية الهائلة التي. قُدمت بهزيمة ألمانيا النازية، فيما يُعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

وقتل ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفيتي في حرب 1941-45 التي تركت الاتحاد السوفيتي مدمرًا وتقريبا. كل أسرة سوفييتية في حداد.

واستخدم بوتين خطابات يوم النصر السابقة للتأثير على الغرب وإبراز القوة النارية للقوات المسلحة الروسية في فترة.ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ويقول بوتين إن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تدافع ضد اضطهاد الناطقين بالروسية.

ووصف الصراع بأنه مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة التي يتهمها بتهديد روسيا بالتدخل في ساحتها الخلفية. وتوسيع التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي.

ووتقول أوكرانيا إنها تقاتل عملية استيلاء على الأراضي على الطراز الإمبراطوري وإن مزاعم بوتين. بارتكاب إبادة جماعية ما هي إلا هراء.

المصدر: رويترز