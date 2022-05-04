العفو الدولية: “عبد الغني الككلي” أكثر قادة المليشيات نفوذًا في طرابلس

أخبارليبيا24

كشف منظمة العفو الدولية. أن قائد مليشيا جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”. هو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذًا في طرابلس.

وأضافت المنظمة. في بيان لها أن غنيوة يتولى قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي في يناير 2021.

وأكدت أن الككلي. تولى منصبه، على الرغم من تاريخه الحافل بالجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ.

وأفادت منظمة العفو الدولية. أن ميليشيا جهاز دعم الاستقرار في ليبيا. ترتكب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الليبية بإقالة قائد الميليشيا عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري، خشية ارتكابهما انتهاكات أخرى.

وأوضحت المنظمة. أن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ترسُّخ الإفلات من العقاب.

وذكرت أن هذا الأمر قد يشجَّع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار. التي تُموّلها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع. واحتجاز الأفراد تعسفيًا. واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم.