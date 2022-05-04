الخطوط الأفريقية تعلن عن خطتها لتفادي أزمة تكدس المسافرين بمطار جدة

4 مايو، 2022 9:23 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، إنها تسعى لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل نتيجة الارتباك الذي يواجهه المسافرون القادمون من الأراضي المقدسة، عبر مطار جدة.

وأضافت الشركة في بيان لها الثلاثاء أن التأخير في الرحلات ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران.. وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة.

وأوضحت الشركة، أن مطار جدة يشهد عددًا كبيرًا من إقلاع وهبوط الرحلات من شتى دول العالم للعودة بالمعتمرين.. ما تسبب في التأخير جميع الشركات الدولية.

ولفتت الخطوط الأفريقية إلى أن توقيت الرحلات مرتبط بمواعيد خدمات أرضية وغيرها وحينما تتأخر رحلة تتأثر باقي الرحلات.. مشيرة إلى أنها تسعى وبوتيرة سريعة لنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير قد يحصل.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يشهد تكدسا لعدد كبير من المسافرين داخل وخارج المطار وسط حالة من الفوضى.

4 مايو، 2022 9:23 ص
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