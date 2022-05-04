إيريني: حققنا مع 179 سفينة وزرنا 9 خلال أبريل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” والمسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، اليوم الثلاثاء. بأنّها حققت عبر اللاسلكي مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها، في أبريل المنصرم.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، رصدت العملية الأوروبية. 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و16 ميناءًا ومحطة نفطية.

وأصدرت العملية الأوروبية توصية واحدة، من أصل 64، لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وذلك من خلال خلية المعلومات الجنائية.

وصعدت “إيريني”، منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، وفتشت 22 سفينة مشبوهة. من بينهم سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم مصادرة حمولتها.

وأشارت “إيريني”، إلى إن سفنا تحمل العلم التركي، رفضت صعود أفراد العملية الأوروبية على متنها وتفتيش السفن المشبوهة 6 مرات. كما تم التحقيق في إجمالي 6534 سفينة تجارية من خلال طلب معلومات عبر مكالمات لاسلكية. بينما تمت زيارة 255 سفينة بموافقة قادتها .

كما حققت العملية الأوروبية في 858 رحلة جوية مشبوهة وقدمت 36 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا. يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

أخيرًا، أصدرت العملية 64 توصية لوكالات إنفاذ القانون المختصة بفحص السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تم إجراء 51 منها.