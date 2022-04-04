وليامز تتابع جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري؛ سبل توحيد مصرف ليبيا المركزي وآلية تنفيذ الميزانية.

وبحسب صحيفة العرب؛ فإن اللقاء الذي عقد بالعاصمة تونس حضره السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. ومسؤولون آخرون لبحث وإيجاد الحلول السريعة كافة لدعم مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج.

وقالت صحيفة العرب أن الاجتماع يعكس توجسًا متناميًا لدى المسؤولين الغربيين من أن يطاول الصراع السياسي مؤسسة النفط. وبقية المؤسسات السيادية، لاسيما في ظل حاجة الغرب إلى زيادة إمدادات الطاقة. من دول مثل ليبيا لخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية.