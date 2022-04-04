مكتفياً بـ “الأسبوعية”.. مكافحة الأمراض يوقف نشر الإحصائية اليومية لفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، توقفه عن نشر الإحصائية اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا أنه سيكتفي بنشرة أسبوعية تصدر بداية من السبت المقبل.

وكان قد أكد المركز السبت الماضي في تقريره الأسبوعي تحسن الوضع الوبائي في ليبيا في ظل تسجيل انخفاض قياسي في عدد الحالات الإصابة. موضحًا أن ذلك يعود إلى استقرار مؤشر عدد التكاثر في الإصابات عند (0.76) نهاية هذا الأسبوع واستقراره تحت (1). لأكثر من شهرين متتاليين إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

وأشار التقرير الوبائي إلى استمرار انخفاض المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة. وصولًا إلى 7% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، لافتًا إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع. فضلًا عن استقرار معدل الوفيات لتسجل 1.34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وشدد على أن جميع المناطق الليبية مصنفة في المستوى الوبائي الثاني، وهو مؤشر لخروج البلاد من الموجة الرابعة. “لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين (16% فقط) وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددًا”.