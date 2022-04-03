مجزرة في كاليفورنيا .. 6 قتلى في إطلاق نار

أخبارليبيا 24

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في إطلاق نار وسط مدينة ساكرامنتو. عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الأحد.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر “حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار. من بينهم ستة لقوا حتفهم”.

الشرطة قدمت تفاصيل قليلة بشأن الظروف المحيطة بإطلاق النار ، لكنها قالت في تغريدة على تويتر إن وجودًا كبيرًا للشرطة سيبقى في المنطقة.. وتركت رسائل هاتفية تطلب التعليق لشرطة ساكرامنتو. من دون ان تقدم معلومات عن منفذ العملية.

من جهتها ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” عن الناشط بيري أكيوس قوله: “أول شيء رأيته كان الضحايا. رأيت فتاة صغيرة ملطخة بالدماء في جسدها (..) وفتاة صغيرة تصرخ قائلة: لقد قتلوا أختي”.

وقال أكيوس إنه جاء إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من وقوع إطلاق النار.

بينما ذكرت كاي هاريس، 32 سنة، إنها كانت نائمة عندما اتصل بها أحد أفراد أسرتها ليخبرها أنهم يعتقدون أن شقيقها قد قُتل. قالت إنها تعتقد أنه كان ملهى ليلي في المنطقة.