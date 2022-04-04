ما حقيقة ارتكاب الروس لمجزرة في بوتشا؟

أخبار ليبيا24

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيناقش بشكل عاجل فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا في أعقاب الحديث عن العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، ولا سيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها. بينما رفض الكرملين، “الادعاءات الأوكرانية” وقال إن “الحقائق والأحداث الزمنية تخالف الرواية الأوكرانية بشأن بوتشا”.

وقال، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن الاتحاد “يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة”.

واتهم بوريل السلطات الروسية بالمسؤولة عن تلك الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق. وقال: “لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي”.

وشدد بوريل على أن “مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والمسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين المعنيين ستتم محاسبتهم”.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل التحقيق. الذي بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك عمل لجنة التحقيق التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

رفض روسي

ودعا الكرملين إلى “مناقشة الأحداث في بوتشا على مستوى دولي”، مضيفاً أن “الخبراء وجدوا دلائل على تزوير. وتلفيق الفيديوهات” المتعلقة بالأحداث التي جرت في المدينة.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم إن الرواية الأوكرانية لما حدث في بلدة بوتشا هي “هجوم مزيف” يهدف إلى تقويض موسكو.

وقال لافروف إن صور الجثث “مسرحية” وإن الرواية الأوكرانية الزائفة للأحداث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. من قبل دول غربية وكييف.

ودعا لافروف بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل،. إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بعد أن رفضت طلبا روسيا لعقد اجتماع بشأن بوتشا.

وذكرت أنباء أن عمليات قتل ضد المدنيين حدثت في شمال أوكرانيا،. بما في ذلك أدلة على وجود جثث مقيدة بالرصاص من مسافة قريبة وعُثر على مقبرة جماعية في مناطق انتزعت من القوات الروسية.

وقال تاراس شابرافسكي نائب عمدة بلدة بوتشا الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال غربي مدينة كييف. إن 50 جثة من بين 300 جثة عثر عليها بعد انسحاب قوات الكرملين في أواخر الأسبوع الماضي، كانت ضحايا عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية.