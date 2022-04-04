لعدم توفر الشروط الصحية.. الحرس البلدي يُغلق مخبزا في صبراتة

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أغلق الحرس البلدي مخبزا في صبراتة بالشمع الأحمر، بناءً على توصية مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب المدينة.

وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين. جاء ذلك بعد جولة تفتيشية بالمخبز، سُجلت فيها عدة ملاحظات أولها سوء حالة النظافة العامة. وعدم تنظيف آلات خلط العجين، وغياب الشهادات الصحية للعاملين، وعدم استعمال الغربال.

وأشار المفتشون إلى أن تحضير العجين يتم في مكان غير صحي ومتهالك، وافتقار المخبز لبرنامج مكافحة الآفات. كما أن مكان سكن العمال ودورات المياه لهم غير صحية ولصيقة من صالة تحضير العجين.

وأشار البيان إلى إعداد مكتب صبراتة تقريرا مفصلا بتلك الملاحظات، وتسليمه إلى الجهات المختصة.