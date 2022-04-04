لا تنسى شرب الماء خلال فترة الإفطار في رمضان

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لا شك أن الماء يعد من العناصر الغذائية الأساسية إذ يحتاج الجسم للماء كجزء من وظائفه كافة، فهو يساعد على إزالة السموم من أعضاء الجسم، كما يوصل العناصر الغذائية إلى الخلايا، ويسند المفاصل، كما أنه يساهم في عمليات الهضم.

كما يشكل الماء ما نسبته 50 بالمائة إلى 80 بالمائة من وزن الجسم، وذلك بالاعتماد على الكتلة العضلية للجسم.

وخلال شهر رمضان المبارك، يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر ولغاية المغرب، وبالتالي فإن من المهم جدًا الحصول على التغذية المناسبة خلال فترة الإفطار استعدادا للصوم في اليوم التالي.

وعلى ما سلف، فإن من الأهمية الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم خلال الشهر الفضيل.، إذ ينصح الصائم بشرب كمية أكبر من الماء، إضافة إلى تناول الأطعمة. التي تحتوي على كميات من الماء مثل العصائر والشربة والخضروات والفواكه.

وعلى قدر أهمية الماء، فإن من المهم جدًا أخذ الاحتياطات اللازمة عن شربه، إذ يجب على الصائم تجنب شربه باردا، حيث إن ذلك يسبب صدمة فجائية للمعدة وقد يتسبب في آلام وحدوث التهاب بالحلق.، وبالتالي فإن شرب كوب فاتر يكون أكثر أهمية. وينطبق هذا الأمر كذلك على شرب العصائر.

فوائد شرب الماء

-حماية الجسم من التعرض إلى الجفاف والإرهاق الذي يشعر به الصائم.

-يقلل من التوتر والقلق الذي يصيب الإنسان أثناء صيام اليوم التالي.

-يقلل من تناول الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن والتقليل من السعرات الحرارية.

-الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

-يقي من الإمساك عسر الهضم والانتفاخات والتي تصيب الإنسان خلال شهر رمضان.

-الحفاظ على صحة الكليتين والتخلص من السموم التي توجد بها، وطردها عن طريق البول مما يمنع الإصابة بالحصوات.

-المساعدة على توازن الأملاح المعدنية بالجسم خلال فترة الصيام.