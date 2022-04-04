عطل يصيب تطبيقات “فيسبوك”

4 أبريل، 2022 5:28 ص
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عطل يصيب تطبيقات "فيسبوك"

أفاد موقع “داون ديتيكتور” بأن أعطالا أصابت تطبيقات تابعة لشركة “ميتا” مثل “فيسبوك” و”فيسبوك ماسنجر” و”انستغرام”.

وأوضح الموقع أن 2983 مستخدما رصدوا أعطالا بموقع “فيسبوك” في الساعة الماضية.

وأضاف أن 9955 مستخدما رصدوا أعطالا بتطبيق “فيسبوك ماسنجر” و 14679 مستخدما رصدوا أعطالا بتطبيق “انستغرام” في التوقيت نفسه.

4 أبريل، 2022 5:28 ص
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