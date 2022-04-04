صنع الله يطلع على خطوات عمل شركة الواحة
ناقشت لجنة متابعة شركة الواحة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله التقدم الذي حققته الشركة حتى الآن في تنفيذ مهامها، كما عرضت برنامج عملها والخطوات المتبعة لتحقيق تواصل فعال مع الإدارات المعنية بالشركة، لضمان متابعة كافة أعمالهم، كما أبدت اللجنة حرصها التام واستعداها لتنفيذ كافة توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
من جانبهم، أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المهام الموكلة للجنة ودورها. في تعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات. التابعة لها، كما قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات لضمان تحقيق الهدف. الأساسي الذي شكلت من أجله اللجنة.
بدوره، أكد المهندس مصطفى صنع الله، على دعم المؤسسة الكامل للجنة متابعة شركة “الواحة”. مشددا على ضرورة وضع المؤسسة في الصورة وإخطارها بكافة العراقيل. والمشاكل التي تعترضهم للعمل على إزاحتها ولكي يتسنى للجنة تطبيق قيمها العليا. في الحفاظ على مقدرات البلاد.
في حين يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (303) لسنة 2022.تتولى مراجعة ومتابعة ما يتخذه رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة “الواحة” من القرارات. ذات الطابع الفني والإداري والمالي، والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة و تقييم عمل الإدارات الفنية والمالية والإدارية و كل لجان العمل بالشركة إضافة لتقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها. ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.