شقيق أحد جرحى تفجير الظهر الحمر الإرهابي : أخي ورفاقه وقفوا حائل دون تنفيذ مخطط داعش

أخبار ليبيا 24 – تقارير

أراد تنظيم داعش الإرهابي استهداف سوق الثلاثاء الشعبي المقتض بسكان منطقة القبة،انتقامًا لوقوف المدينة وأهلها مع قوات الجيش .. إلا أن تفطن ويقظة رجال الأمن والقوات المسلحة حالت دون تنفيذه لجريمته .

وكالة أخبار ليبيا 24، ألتقت بـ”فتح الله علي محمد” من سكان مدينة القبة شقيق الجريح “جمال” ليروي تفاصيل التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من مايو في عام 2015م في بوابة الظهر الأحمر شرق القبة.

نداء الوطن

ويقول شقيقي كان ضمن مجموعة الاحتياط التي تم تكليفها بحماية منطقة الظهر الحمر .. ومن ضمن المجوعة التي لبت النداء في سبيل الوطن .

ويضيف أن أخي ورفاقه كانوا في البوابة حين وردت إليهم معلومات .. تفيد بأن هناك مركبة آلية مفخخة من قبل العناصر الإرهابية .. متجهة إلى مدينة القبة وبالتحديد إلى منطقة سوق الثلاثاء .

تفاصيل الواقعة

وأوضح أن الانتحاري كان يقود سيارة نوع تويوتا “تندرا” حمراء اللون خرج من مدينة درنة فجرا .. وحاول اقتحام البوابة وترافقه سيارة أخرى فتعامل أفراد الأمن معه .. فما كان من الانتحاري إلا أن يفجر نفسه على بعد خمسة عشر متر تقريبًا من البوابة.. فيما تراجعت السيارة التي كانت ترافقه وعادت باتجاه مدينة درنة .

وأفاد أن المعلومات الأمنية أن السيارة كانت تحمل (صالون) للتمويه، وكانت تقصد سوق الثلاثاء الشعبي المقتض عادة بالمدنيين .. إلا أن تفطن أفراد القوات المسلحة بوابة الظهر الحمر بمدخل القبة الغربي أفسد خطة داعش الدموية .. التي لو نجحت لحصدت كثير من أرواح الأبرياء .

قتلى وجرحى

وذكر فتح الله أن الإرهابي أقدم على تفجير نفسه يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من مايو في عام 2015م .. ما أسفر عن مقتل الجندي”سليمان سعد بو ونس ” والجندي”حميد الشاعري”، من منطقة الأثرون وسقوط ثمانية جرحى من قوات الجيش الليبي .

وقال إنه بفضل الله وجهود أبطال قوات الجيش تم تفجير السيارة خارج المدينة .. ولم تتسبب في أضرار بشرية أو مادية في صفوف المدنيين .

رحلة العلاج

وذكر أن شقيقه الجريح جمال خرج على حساب القيادة للعلاج في الأردن، ولكن تحصل على رحلة واحدة فقط .. وكنا في انتظار الرحلة الثانية لاستكمال باقي العلاج.

وأشار إلى أنه تم جمع بعض المال من الأقارب والأصحاب للذهب إلى الأردن واستكمال العلاج وذهبنا مع بعض للأردن و استكملنا كل مراحل العلاج وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد .

وناشد شقيق الجريح :”لدي ملاحظة أرجوا أن تصل، وأتمنى من كل مسؤول وكل من له يد في أن يلتفت إلى الجرحى وأهالي الشهداء .. فلولا هؤلاء لما تمكنا اليوم أن نعيش في أمن وسلام، ولولا هؤلاء الشهداء والجرحى لما كانت هناك دولة ولا حكومة ولا مجلس نواب”.