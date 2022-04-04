تحقيقات النيابة العامة.. تجاوزات بعشرات الملايين في ملف العلاج بالداخل إبّان حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

كشفت، تحقيقات النيابة العامة، تحصيل قطاع الصحة إبّان حكومة الوفاق 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من 2017 وحتى 2020.

أتى ذلك، في تقرير مفصل نشره مكتب النائب العام مساء الأحد، عن نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بحق الصحة، والجوانب الأساسية المتعلقة به.

وذكر المكتب، أن التحقيقات دققت في نشاط الإدارة لكفالة تقديم الخدمة بصورة متسارعة،. من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.

كما أوضح، أن نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،. أثبتت تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة، وانحراف في الممارسة،. ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.

قيم مالية مرتفعة

وأكد مكتب النائب العام، أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة، كما أنها غير ملائمة، فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة،. وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.

كما ذكر أن النيابة العامة أمرت بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية،. والمالية، والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار،. نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة. وذلك استنادا على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.

نتائج تحقيق النايبة العامة

– المطالبات المالية السابقة تساوي 97.614.339 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن 35.500.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

-المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية،. تساوي مبلغا مالياً قدره 17.900.500 مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 4.900.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

-المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة،. تساوي مبلغا ماليا قدره 1.340.200 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 330.890 ألف دينار ليبي دون وجه حق.

– قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغا ماليا قدره 93.566.900 مليون دينار،. كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 33.541.564 مليون دينار ليبي دون وجه حق.

كما ذكر مكتب النائب العام، أن قيمة المبالغ المالية، التي جرى تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي 74.273.454 مليون دينار ليبي.

مخاطبة وزارة الصحة

كما قال المكتب، إن النائب العام وجه بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة. في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق. مراعاة انسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، بهدف ضمان المصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام.

كما أنه أضاف، أن النائب العام طالب وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها. كما طالب بمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير، والشروع في النصب على الدولة،. والإضرار بالمصلحة العامة، وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.