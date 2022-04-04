الكبير والسفير التركي يبحثان العلاقة بين المصارف الليبية والتركية

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الاثنين، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، العلاقة بين المصارف الليبية والتركية.

وقال المصرف في بيان له، إن اللقاء “تناول عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. إضافةً لدور دولة تركيا وجهودها في دعم الاستقرار في ليبيا. من خلال الدعوة لمصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف”. وفق بيان المصرف.

وأوضح المصرف أن الطرفان تطرقا إلى تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على البلدين.