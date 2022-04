الصحة العالمية تتعهد بصرف جزء من التمويل اللازم لعلاج أطفال السرطان في ليبيا

أخبار ليبيا 24

زار فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة إليزابيث هوف، وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا. اليوم الأحد قسم أورام الأطفال في المستشفى الجامعي طرابلس .

والتقى الوفد برئيس قسم الأورام، الدكتورة فتحية الرياني، والبروفيسور في مجال الأوراك أ.د.سالم زروق .

وأكدت رئيس البعثة خلال اللقاء على صرف المنظمة المبلغ المخصص للأطفال الليبيين المصابين بالسرطان. كجزء من التمويل اللازم لتلقيهم العلاج.

Today, a team from @WHOLIBYA led by Ms Elizabeth Hoff, WHO Representative, visited the Children’s Oncology Department of Tripoli University Hospital and met with Dr Fathia El-Rayani, Head of the Department, and Prof. Salem Zarrouk, oncology expert. pic.twitter.com/SMd9AsTvVv

— World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) April 3, 2022